Son dakika haber... Kaymakam Yıldırım, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
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Son dakika haber... Kaymakam Yıldırım, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

19.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:14
Son dakika haber... Kaymakam Yıldırım, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Son dakika haberler... 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümünde Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, ilçedeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümünde Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, ilçedeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Başta şehit aileleri ile gazi ve ailelerinin sağlıklarını korumak amacıyla; pandemi kurallarına riayet edilerek, gerçekleştirilen ziyaretlerde Kaymakam Yıldırım, Terziler Mahallesinden Şehit Er Ekrem Çimen'in annesi Cemile Çimen'i, Yenice Mahallesinden 1993 yılında Bingöl Adaklı kırsalında teröristler tarafından kurulan pusuda yaralanan Güneydoğu Gazisi Celal Semiz'i, Merkez mahallesinden Kıbrıs Gazisi emekli İmam Mustafa Kahraman'ı, Merkez Yenicami Mahallesinde ikamet eden Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde inişe geçtiği sırada düşen ve 5 askerin şehit olduğu helikopterden yaralı kurtulan Gazi Oktay Yuca'yı evinde ziyaret etti. Ziyaretlere Kaymakam Ali Yıldırım ve eşi Manolya Yıldırım, Selendi Belediye Başkan vekili Ramazan Gürcan, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Demirel ve İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt katıldı. - MANİSA

Son dakika haber... Kaymakam Yıldırım, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti
Son dakika haber... Kaymakam Yıldırım, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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