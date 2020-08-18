Son dakika haber... Kayıp minik Zafer kanalda ölü bulundu, amcası gözyaşlarına boğuldu Son dakika gündem haberi: ADANA'da dün akşam saatlerinde kanal kenarında yürürken kaybolan 4 yaşındaki Zafer Kral'ın, en son görüldüğü noktaya 10 kilometre uzaklıkta aynı kanalda cansız bedeni bulundu.

ADANA'da dün akşam saatlerinde kanal kenarında yürürken kaybolan 4 yaşındaki Zafer Kral'ın, en son görüldüğü noktaya 10 kilometre uzaklıkta aynı kanalda cansız bedeni bulundu. Küçük Zafer'in amcası Yasin Kral, "Babasına nasıl söyleyeceğim" diyerek gözyaşı döktü.

Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde oyun oynamak için evden ayrılan Zafer Kral'dan bir daha haber alınamadı. Küçük Zafer'i bir türlü bulamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aile, oğullarının bulunması için sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım istedi. Zafer Kral'ın en son sulama kanalı kenarında görüldüğü bilgisi üzerine, kanalın suyu kesildi. Bugün öğle saatlerinde ilçenin Yukarı Çiçekli Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde çalışan işçiler, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir çocuğun hareketsiz yattığını gördü. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.Cesedin, dün akşam kaybolan Zafer Kral'a ait olabileceği ihtimali üzerine, polis küçük çocuğun yakınlarına haber verdi. Ailesi, cesedin küçük Yasin'e ait olduğunu teşhis etti. Amca Yasin Kral, cesedin yeğeni Zafer'e ait olduğunu öğrenince, "Babasına nasıl söyleyeceğim?" diyerek gözyaşı döktü. Zafer Kral'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA