Adana'da katledilenTuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı
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Adana'da katledilenTuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı

02.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:43
Adana'da katledilenTuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı

Adana'da saplantılı aşığı tarafından bir mağazada silahla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Tuğba Keleş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'nın Kozan İlçesinde çalıştığı markette saplantılı aşığı tarafından öldürülen Tuğba Keleş'in cenazesi, sabah saatlerinde ağabeyleri tarafından Adana Adli Tıp Kurumundan alınarak baba ocağı Aydınlı Mahallesi'ne getirildi. Baba ocağında helallik alınmasının ardından Tuğba Keleş'in cenazesi köy mezarlığına getirildi. Cenazede anne Havva Keleş'in ağıtları yürekleri dağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken ağabey Muhammed Keleş, göz yaşlarını silerek cenaze namazını kıldı.

Adana'da katledilenTuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili aileye başsağlığı dilerken yaşanan olayların çok üzücü olduğunu kaydetti. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de, "Kadın cinayetine maruz kalan bir kadın kardeşimizi kaybettik. Artık bu ülkede şiddet dilinin son bulmasını istiyoruz. İnsanların bireysel silahlanmasının önüne geçilmeli son bulmalı" dedi.

Adana'da katledilenTuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı

3 YAŞINDAKİ EVLADI ARDINDA KALDI

5 kardeş olan Tuğba Keleş geride 3 yaşında Alp adındaki evladını bıraktı. Öte yandan, Tuğba Keleş'i katlettikten sonra aynı silahla intihara kalkışan Erdoğan Küpeli de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Adana'da katledilenTuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı
Adana'da katledilenTuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı
Adana'da katledilenTuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı
Adana'da katledilenTuğba'nın annesinin feryatları yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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