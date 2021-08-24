Son dakika haber! Kastamonu'da yayla evinin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber! Kastamonu'da yayla evinin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Kastamonu'da yayla evinin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çukurhan yaylasında Ethem Reçber, Hasan Uslu ve İlhan Uslu, yayla evinin çatısını tamir etmek için çatıya çıktı. Çatının çökmesi soncu Ethem Reçber olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Uslu ve İlhan Uslu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlhan Uslu ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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