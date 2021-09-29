Son dakika haber! Kastamonu'da kargoyla uyuşturucu gönderilen 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kastamonu'da kargoyla uyuşturucu gönderilen 2 kişi gözaltına alındı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kastamonu'da kargoyla uyuşturucu gönderilen 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'da kargoyla uyuşturucu madde gönderilen 2 kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kargoyla uyuşturucu madde gönderilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, M.T'ye İstanbul'dan gönderilen kargo paketinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kargo paketinde arama yapan ekipler, bir pantolonun kemer kısmının iç bölümüne dikilerek gizlenmiş şekilde pipet içinde 1,51 gram ve taşınabilir şarj aleti içine yerleştirilmiş şekilde 0,69 gram olmak üzere toplamda 2,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kargo paketini almaya giden M.T. ve G.K, gözaltına alındı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Öcalan Tunç Soyer
Magazin Esra Erol Şevval Şahin Gülşen Yiğit Marcus Aral
Spor Abdullah Avcı Salih Uçan Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Kastamonu'da kargoyla uyuşturucu gönderilen 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 10:18:51. #1.12#