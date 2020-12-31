Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

31.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:38
Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Sofçular köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çevre köylerden vatandaşlar yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.

Havanın aydınlanmasının ardından yangının ne kadar alanı etkilediğini belirlemek için ölçüm yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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