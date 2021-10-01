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Son dakika haberleri: KARTAL'DA OTOMOBİL ÇARPMIŞTI; MOTOSİKLETLİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre KARTAL'DA OTOMOBİL ÇARPMIŞTI; MOTOSİKLETLİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİHalil Sadri YILMAZ İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da otomobil sürücüsü Ender O.?nun arkadan çarpması sonucu hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Cengiz Şen (44), 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KARTAL'DA OTOMOBİL ÇARPMIŞTI; MOTOSİKLETLİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Halil Sadri YILMAZ İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da otomobil sürücüsü Ender O.?nun arkadan çarpması sonucu hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Cengiz Şen (44), 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savcılık soruşturmasına gelen bilirkişi raporunda ise şüpheli Ender O.?nun asli kusurlu olduğu, kaydedildi.

18 Eylül'de Kartal sahil yolunda 34 END 32 plakalı otomobilin sürücüsü Ender O. Kadıköy istikametinde giderken 07 FZC 17 plakalı motosiklet sürücüsü Cengiz Şen'e arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Şen, kaza nedeniyle ağır yaralanırken alkollü olduğu iddia edilen Ender O. olay yerinden uzaklaşarak Gebze'ye gitti. Polis ekiplerince olaydan bir gün sonra gözaltına alınan Ender O., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadesinde olay sırasında içkili olmadığını, olay sonrasında alkol kullandığını iddia ettiği öğrenilen şüpheli Ender O. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Cengiz Şen'in avukatı Özcan Alpaslan ise şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde 14 gündür tedavi gören 44 yaşındaki Cengiz Şen'in ise bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN ASLİ KUSURLU OLDUĞU YÖNÜNDE RAPOR GELDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazaya ilişkin yürütülen soruşturmaya Trafik Kazaları Araştırma Uzmanı Hamza Can'ın hazırladığı bilirkişi raporu geldi. Söz konusu raporda Karayolları Trafik Kanunu'nun maddeleri hatırlatılarak şüpheli Ender O.?nun yönetimindeki otomobilin Cengiz Şen'in motosikletine arkadan çarparak yeterli mesafeyi koruyamadığı, kaza yerinden ayrılarak kaza sonrası kurallarını ihlal ettiği vurgulandı. Söz konusu raporda şüpheli Ender O.?nun asli kusurlu olduğu değerlendirilmesi yapılırken motosiklet sürücüsü Cengiz Şen'le ilgili Kuralına uygun, kendi yolunda ve yönünde seyir ettiğinden bu olayın oluşuyla ilgili kusurunun olmadığı kanaatindeyim denildi.

Son dakika haberleri: KARTAL'DA OTOMOBİL ÇARPMIŞTI; MOTOSİKLETLİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri: KARTAL'DA OTOMOBİL ÇARPMIŞTI; MOTOSİKLETLİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri: KARTAL'DA OTOMOBİL ÇARPMIŞTI; MOTOSİKLETLİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri: KARTAL'DA OTOMOBİL ÇARPMIŞTI; MOTOSİKLETLİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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