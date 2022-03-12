Isınmak için yaktıkları ateş, kağıt deposunu küle çevirdi! Yaşananları korku dolu gözlerle izlediler
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kartal'da oto sanayi sitesindeki kağıt deposunda ısınmak için yakılan ateş yangına neden oldu. Alevler depoyu hızla sararken facianın eşiğinden dönen depo çalışanları o anları korku dolu gözlerle izledi.
Kartal'da bulunan Oto Sanayi sitesindeki 2 katlı kağıt deposunda yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kağıt deposunda ısınmak için yakılan ateş yangına sebep oldu.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Dumanları gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın dronle ile havadan görüntülendi.
ATEŞİ ISINMAK İÇİN YAKMIŞLAR
Yangını gören Ahmet Şahin, "Isınmak için ateş yakmışlar yangın çıkmış, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü." diye konuştu.
Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - 3. Sayfa