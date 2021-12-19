Son dakika haber! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü 10 yaralı AKTÜEL GÖRÜNTÜLER - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü 10 yaralı AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kars karayolu Mescitli mevkisinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

KARS (DHA) - Kars karayolu Mescitli mevkisinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Vali Öksüz; AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)

Son dakika haber! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü 10 yaralı AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

Son dakika haber! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü 10 yaralı AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

Son dakika haber! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü 10 yaralı AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

 Kars'ta yolcu otobüsü devrildi

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title