Son dakika haber! Kars'ta yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü 10 yaralı AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
Son dakika haberlerine göre Kars karayolu Mescitli mevkisinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.
KARS (DHA) - Kars karayolu Mescitli mevkisinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Vali Öksüz; AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)