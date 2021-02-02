Son dakika haber | Karla mücadelede geçen bir ömür
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Son dakika haber | Karla mücadelede geçen bir ömür

02.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:09
Son dakika haber | Karla mücadelede geçen bir ömür

Son dakika haberleri: MUŞ'ta, İl Özel İdaresi bünyesinde iş makinesi operatörü olarak hizmet veren 4 çocuk babası Salih Akyürek (58), tam 30 yıldır karla mücadelede en ön safta yer alıyor.

MUŞ'ta, İl Özel İdaresi bünyesinde iş makinesi operatörü olarak hizmet veren 4 çocuk babası Salih Akyürek (58), tam 30 yıldır karla mücadelede en ön safta yer alıyor. Karın geçit vermediği köy yollarını temizleyerek halkın gönlünde taht kurmayı başaran Akyürek, "Bizler köylere yol açmaya gittiğimiz zaman devletimiz geldi diyorlar. İş makinesi, operatör falan geldi demiyorlarö dedi. 

Muş'ta, 1986 yılında operatör olarak İl Özel İdaresi'nde işe başlayan 4 çocuk babası Salih Akyürek, karla mücadelenin gizli kahramanlarından biri olarak hizmet veriyor. 36 yıllık iş hayatının 30 yılını aktif bir şekilde operatör olarak karla mücadelede geçiren Akyürek, kullandığı modern iş makinalarıyla gece-gündüz demeden karın geçit vermediği yolları temizleyerek, ulaşıma açıyor. Karlı yollarda mahsur kalan vatandaşların da çoğu zaman imdadına yetişen Akyürek, halk tarafından sıcak bir ilgiyle karşılanıyor. Özellikle karla mücadelede geçen bir ömrü hizmet olarak adlandıran Akyürek, bugüne kadar ki iş hayatında çok sayıda personelde yetiştirmeyi ihmal etmedi.

Hemen hemen bütün köy yollarında yürüttüğü karla mücadele çalışması nedeniyle halk tarafından tanılanan Akyürek, vatandaşın kendilerini devlet olarak adlandırdığını söyledi. Devletin birer temsilcisi olarak en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Akyürek, "36 yıldır İl Özel İdaresi bünyesinde çalışıyorum. 30 yılım, iş makinesi operatörlüğünde geçti. Altı yıl ise değişik görevlerde yer aldım. 36 yıllık çalışma sürem içerisinde birçok vatandaşla tanışma şansım oldu. 24 saat esasına göre hizmet veriyoruz. Vatandaşın hastası oluyor, cenazesi oluyor yani bu yönlerden sürekli olarak vatandaşın yanındayızö diye konuştu.

Özellikle karın geçit vermediği köy yollarındaki temizleme çalışmalarında vatandaşların kendilerine 'devletimiz geldi' gibi sözleri kullandıklarını anlatan Akyürek, "Biz köylere gittiğimiz zaman 'devletimiz geldi, var olsun devletimiz' diyorlar. Operatör ya da iş makinesi geldi değil. Devletimiz geldi, devletin hizmetini gördükleri için çok mutlu oluyorlar. Bu insanlar da devletini seven insanlardırö dedi.

7/24 esasına göre görevlerinin başında olduklarını vurgulayan Akyürek, "Görevimizin başındayız. Devletimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu nedenle halkımızda bizleri takdir ediyor. Bu halkta her zaman devletinin yanındadır. Mesela insanlar yolda kalıyor, bize telefon açıyorlar. Bizlerde hemen gidip onları kurtarıyoruz. Hastası olan, yolda kalan, fırtınaya takılan vatandaşımızın, her zaman devlet olarak yanında olmak zorundayızö diye konuştu.

Kışın çetin geçtiği Muş'un merkez Güdümlü köyünde yaşayan Emrah Altın ise "Köyde yaşam sürdürüyoruz. Yollarımız karla kapalı. Allah razı olsun İl Özel İdaresi, Salih abi hemen bizlere yetişiyor. Yollarımızı yeniden ulaşıma açıyorö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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