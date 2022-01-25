Kardan adamı yumruklayıp şapkasını böyle çaldılar - Haberler
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Kardan adamı yumruklayıp şapkasını böyle çaldılar

İhlas Haber Ajansı / Rukiye Yılmaz - Haberler | Genel

Kardan adamı yumruklayıp şapkasını böyle çaldılar Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki kişinin, kardan adamın kafasını yumrukla yıkmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

YOZGAT (İHA) - Kardan adamı yumruklayıp şapkasını böyle çaldılar

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki kişinin, kardan adamın kafasını yumrukla yıkmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı dakikalar içerisinde olay yerinden geçen bir başka kişi ise kardan adamın kafasını önce yerine koymaya çalıştı. Bunu yapamayınca kardan adamın kafasında bulunan şapkayı kendi kafasına takıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Olay dün gece saat: 20.58 sıralarında Sorgun Ankara Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi. Kent merkezinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından bir işyerinin önünde esnaflar kardan adam yaptı. Sabah uyandıklarında işyerlerinin önündeki kardan adamın kafasının koptuğunu gören esnaflar güvenlik kamerasını incelediler. Görüntülerde iki kişinin, kardan adamın kafasını yumrukla yıktığı, bir başka kişi ise kardan adamın kafasını önce yerine koymaya çalıştı. Bunu yapamayınca kardan adamın kafasında bulunan şapkayı kendi kafasına takıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kardan adamı yumruklayıp şapkasını böyle çaldılar

Kardan adamı yumruklayıp şapkasını böyle çaldılar

Kardan adamı yumruklayıp şapkasını böyle çaldılar

Kardan adamı yumruklayıp şapkasını böyle çaldılar

Kardan adamı yumruklayıp şapkasını böyle çaldılar

Kardan adamı yumruklayıp şapkasını böyle çaldılar

İhlas Haber Ajansı / Rukiye Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Yozgat, Genel, Yerel, Haber

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