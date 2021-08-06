Son dakika haber | Karamürsel'de yangın semineri düzenlendi
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Son dakika haber | Karamürsel'de yangın semineri düzenlendi

Son dakika haber | Karamürsel'de yangın semineri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde görev yapan imam ve müezzinlere yönelik "temel yangın eğitimi ve önleme yöntemleri" semineri verildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde görev yapan imam ve müezzinlere yönelik "temel yangın eğitimi ve önleme yöntemleri" semineri verildi.

İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen seminerde konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, ormanların milletin serveti olduğunu belirtti.

Büyük yangınların, küçük ihmallerle başladığına işaret eden Canbaba, yangına erken müdahale konusunun önemine değindi.

Canbaba, vatandaşların gördükleri her dumanı, orman yangın hattına haber vermeleri gerektiğini vurgulayarak, imamların ardından muhtarlara da yangın semineri verileceğini bildirdi.

Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birim Amiri Recep Yayla, eğitmen Hasan Koyunlu ve gönüllü bölge sorumlusu Ozan Kaplan tarafından imam ve müezzinlere temel yangın eğitimi ve önleme yöntemleri konularında bilgi verildi.

Programa, Karamürsel İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu ile ilçede görev yapan imam ve müezzinler katıldı.

Son dakika haber | Karamürsel'de yangın semineri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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