Son dakika haber! Karaismailoğlu: "Emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz"
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Son dakika haber! Karaismailoğlu: "Emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz"

Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Ankara-Kahramankazan Yolu Saray-Aydın-Yazıbeyli Köprülü Kavşakları Açılış Töreni"nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Ankara-Kahramankazan Yolu Saray-Aydın-Yazıbeyli Köprülü Kavşakları Açılış Töreni"nde konuştu. (2)

Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz'
Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz'
Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz'
Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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