Son dakika haber! Karaismailoğlu: "Emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz"
Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Ankara-Kahramankazan Yolu Saray-Aydın-Yazıbeyli Köprülü Kavşakları Açılış Töreni"nde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Açılış kurdelesinin kesilmesi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Ankara-Kahramankazan Yolu Saray-Aydın-Yazıbeyli Köprülü Kavşakları Açılış Töreni"nde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat