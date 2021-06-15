Son dakika haber! Karaçi'de kaçak yapıların yıkılmaması için direnenler polisle çatıştı

Son dakika gündem haberine göre Pakistan'ın Karaçi şehrinde kaçak binaların yıkılmaması için direnen kalabalık polisle çatıştı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde kaçak binaların yıkılmaması için direnen kalabalık polisle çatıştı.

Yerel basındaki haberlere göre polis, Yüksek Mahkeme emriyle Karaçi'nin Raşid Minhas Yolu'ndaki kaçak yapıların yıkımı için bölgeye gitti.

Bölge halkı, evlerini yıktırmamak için güvenlik güçlerine ve iş makinelerine engel olmaya çalıştı.

Emniyet güçleri göstericilere cop ile müdahale ederken, protestocular da polise taş ve sopa fırlattı.

Çıkan arbedede polis ve göstericilerden yaralananlar oldu, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı