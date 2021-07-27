Son dakika haber! Karacasu'daki arazi yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haber! Karacasu'daki arazi yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber! Karacasu'daki arazi yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınan arazi yangını bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınan arazi yangını bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Güzelbeyli Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık arazide yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangın bölgesine ulaşarak alevlere müdahalede bulundu. Ekipler çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarına başladı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son dakika haber! Karacasu'daki arazi yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Karacasu'daki arazi yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber! Karacasu'daki arazi yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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