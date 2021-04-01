Son dakika haber... Kapağını açmak istedikleri düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandılar

Son dakika gelişmesine göre KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Kezban A. (74) ve eşi Ali A. (82), yemek pişirdikten sonra kapağını açmaya çalıştıkları düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Kezban A. (74) ve eşi Ali A. (82), yemek pişirdikten sonra kapağını açmaya çalıştıkları düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi 40816 Sokak'ta meydana geldi. Kezban A., düdüklü tencerede yemek pişirdikten sonra eşi Ali A. ile birlikte kapağını açmak istedi. Bu sırada çift, tencerede sıkışan havanın, kapak aniden açıldığında basınçla dışarı çıkması sonucu hafif yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri, çifti ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavilerinin ardından Kezban A. ile eşi Ali A., taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed SIDAL