Son dakika haber: Kanada'nın London kentinde katledilen Müslüman aile için cenaze töreni düzenlendi
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Son dakika haber: Kanada'nın London kentinde katledilen Müslüman aile için cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haber: Kanada'nın London kentinde katledilen Müslüman aile için cenaze töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran gecesi düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Müslüman ailenin cenazeleri törenin ardından toprağa verildi.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran gecesi düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Müslüman ailenin cenazeleri törenin ardından toprağa verildi.

Binlerce kişinin katıldığı tören, cenaze evinden ailenin 4 ferdinin naaşlarının alınmasıyla başladı. Cenazelerin kalabalık konvoy eşliğinde getirildiği Güneybatı Ontario İslam Merkezi'nde konuşmalar yapıldı.

Son derece duygulu anların yaşandığı tören boyunca bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Binlerce kişinin kıldığı öğle namazının ardından saldırıda hayatını kaybeden Afzaal ailesi için cenaze namazı kılındı. London Müslüman Mezarlığı'na getirilen cenazeler, okunan duaların ardından defnedildi.

Mezarlıktaki defin işlemine sadece aile fertleri ile yakınlarının katılmasına izin verildi.

Bu arada saldırıda hayatını kaybeden Afzaal ailesi için Kanada'nın birçok kentinde anma törenleri düzenlendi. Törenlerin hafta sonu da devam edeceği belirtildi.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran gecesi kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki Talat Afzaal ile 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal ve 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu.

Saldırıdan ağır yaralı kurtulan ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Saldırgan Nathanial Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, olayla ilgili "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." ifadelerini kullanmıştı.

London Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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