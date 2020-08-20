Son dakika haber... Kamyonun otomobile ve duvara çarpma anı kamerada
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Son dakika haber... Kamyonun otomobile ve duvara çarpma anı kamerada

Gelen son dakika haberine göre Kamyonun otomobile ve duvara çarpma anı kameradaBURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önce otomobile ardından da duvara çarptı.

20.08.2020 18:48 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:52

Kamyonun otomobile ve duvara çarpma anı kamerada

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önce otomobile ardından da duvara çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi İznik yolunda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 41 NL 681 plakalı kamyon, önce karşı yönden gelen otomobile, ardından da duvara çarptı. Kamyonun kasasındaki toz alçılar, çarpmanın şiddetiyle yola saçıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyon sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Kamyon, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

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Son dakika haber... Kamyonun otomobile ve duvara çarpma anı kamerada

Kaynak: DHA

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