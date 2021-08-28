Son dakika haber... Kamyonun arkadan çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı (2)

Son dakika haberler... Aydın Otoyolu Selatin Tüneli'nde yaşanan kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu.

ÖLÜ VE YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İzmir- Aydın Otoyolu Selatin Tüneli'nde yaşanan kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu. Yanan otomobilde ölenlerin Fatma Söylemez (47), eşi Hüseyin Söylemez (53), kızı Minel Söylemez (21) ve yakını Emir Gezici (10) olduğu öğrenildi. Fatma Söylemez'in oğlu otomobil sürücüsü Emre Söylemez (26) ile kamyon şoförü Murat Aslan'ın ise kazadan yaralı kurtulduğu bildirildi. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Emre Söylemez'ın sağlık durumunu ağır olduğu ifade edildi.

Balıkesirli Söylemez ailesinin, Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanan çocukları Minel Söylemez'in okul işleri için Söke'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.SORUŞTURMA SÜRÜYORAyrıca, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin tünele girmeden önce henüz belirlenemeyen bir sebeple durduğunu ve arkasından gelen kamyonun çarpıp tünel girişine kadar sürüklediğini, daha sonra da otomobilin alev alarak yanmaya başladığını belirledi.Bu arada, ölenlerin cenazesi savcının incelemelerinin ardından, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Burhan CEYHAN- Davut CAN/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan