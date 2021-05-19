Kamyonetin çarptığı adam hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
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Kamyonetin çarptığı adam hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonetin çarptığı adam hastanede yaşam mücadelesini kaybetti Bartın'da kamyonetin çarptığı 63 yaşındaki Ali Karataş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kamyonetin çarptığı adam hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

BARTIN - Bartın'da kamyonetin çarptığı 63 yaşındaki Ali Karataş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza gündüz saatlerinde Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak'ta meydana geldi. Yukarıçarşı mevkiinden Hamam Sokak istikametine seyir halinde olan M.T. idaresindeki 74 AAD 620 plakalı kamyonet malzeme bırakmak için cadde üzerinde duraksadı. Malzeme bıraktıktan sonra tekrar hareket eden kamyonet kaldırımda yürüyen 63 yaşındaki Ali Karataş'a çarptı. Kamyonetin çarptığı Karataş kamyonetle kaldırım arasında sıkıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karataş ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karataş'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sürücü M.T. gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kamyonetin çarptığı adam hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Kamyonetin çarptığı adam hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Kamyonetin çarptığı adam hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Kamyonetin çarptığı adam hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Kamyonetin çarptığı adam hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Kamyonetin çarptığı adam hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Kamyonetin çarptığı adam hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Kamyonetin çarptığı adam hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Kamyonetin çarptığı adam hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Kamyonetin çarptığı adam hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Kamyonetin çarptığı adam hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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