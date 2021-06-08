Son dakika haber! Kamyonetin altında kalan şoför hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Kamyonetin altında kalan şoför hayatını kaybetti

Son dakika haber! Kamyonetin altında kalan şoför hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park ettiği kamyonetten indiği sırada bir anda hareket eden kamyonetin altında kalan şoför hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park ettiği kamyonetten indiği sırada bir anda hareket eden kamyonetin altında kalan şoför hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Doğanköy Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Demir (61), kullandığı kamyoneti döküm sahasına park etti. Demir, araçtan ayrıldığı sırada bir anda hareket eden aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyon şoförü Hüseyin Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Demir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili kamyon sahibi olduğu tespit edilen M.R.M. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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