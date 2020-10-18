Son dakika haber | Kalp krizi sanılırken elektrik akımına kapılarak öldüğü ortaya çıktı
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Son dakika haber | Kalp krizi sanılırken elektrik akımına kapılarak öldüğü ortaya çıktı

18.10.2020 15:03 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:15
Son dakika haber | Kalp krizi sanılırken elektrik akımına kapılarak öldüğü ortaya çıktı

Son dakika haberine göre Gaziantep'te, bir tarlada yer fıstığı hasadı yaparken kalp krizi geçirerek öldüğü sanılan adamın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Gaziantep'te, bir tarlada yer fıstığı hasadı yaparken kalp krizi geçirerek öldüğü sanılan adamın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye'den İslahiye ilçesine yer fıstığı hasadı için gelen Erhan T. (48), hasat sırasında traktör üzerindeyken bir anda kıvranarak yere yığıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar kalp krizi geçirdiğini düşündükleri talihsiz adamın yanına koştu. Erhan T.'nin yanına gelen vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erhan T., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti

Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın, tarla üzerinden sarkan yüksek gerilim hattını fark etmeyerek altından geçtiği ve bu sırada akıma kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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