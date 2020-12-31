Son dakika haber | Kalp krizi geçiren kadın helikopter ambulans ile Van'a getirildi
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Son dakika haber | Kalp krizi geçiren kadın helikopter ambulans ile Van'a getirildi

31.12.2020 19:42 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:47
Son dakika haber | Kalp krizi geçiren kadın helikopter ambulans ile Van'a getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Gülnaz Sevdalı, helikopter ambulans ile merkeze getirilerek hastaneye ulaştırıldı.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Gülnaz Sevdalı, helikopter ambulans ile merkeze getirilerek hastaneye ulaştırıldı.

?Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan Gülnaz Sevdalı kalp krizi geçirdi. Van-Bahçesaray çığ tehlikesine karşı yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Hastanın Van'a sevkinin kapanan yol nedeniyle karadan yapılmasının mümkün olmaması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nden yardım istendi. Bunun üzerine bölgeye helikopter ambulans sevk edildi. Hasta ile refakatçisi ilçeden alınarak Van'a getirilmesinin ardından hasta, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

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