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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA, Ali Öztürk - Güncel
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesinde D.S'nin ikametinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ile para ele geçirdi.

2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenen D.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Elbistan, Güncel, Haberler

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