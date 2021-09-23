Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tanır Mahallesi'nde yaşayan Ö.G'nin (37) evinde esrar maddesi bulundurduğu bilgisini aldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, evin kiler kısmında 2 plastik kova içerisinde 270 gram esrar maddesi buldu.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.
AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri