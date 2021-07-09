Kaza yapan lüks aracın motoru iki yüz metre uzağa fırladı: 3 yaralı

Kaza yapan lüks aracın motoru iki yüz metre uzağa fırladı: 3 yaralıKahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde içerisinde üç kişinin olduğu lüks araç kaza yaptı.