Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Afrin Koordinatör Emniyet Müdürü Nadir Örten'in kızı Zehra Nur Örten (9) hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Afrin Koordinatör Emniyet Müdürü Nadir Örten'in kızı Zehra Nur Örten (9) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu'nun Tahirbey mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Göksun'dan Kayseri'ye giden Afrin Koordinatör Emniyet Müdürü Nadir Örten'in eşi Nadide Örten yönetimindeki 06 DV 5556 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Nadir Örten ve kızı Zehra Nur Örten yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Zehra Nur Örten, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Muslera Arda Güler Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 22:13:01. #1.14#

title