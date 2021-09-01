Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemi ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 15 parça tarihi eser ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemi ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 15 parça tarihi eser ele geçirildi.

?Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afşin ilçesinin Tanır Mahallesi'nde yaşayan M.K.'nin (57) elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler, M.K.'nin evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada Roma dönemi ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 4 sikke, 1 küpe, 1 üçlü şamdan, 1 haç, ve 8 obje olmak üzere toplam 15 parça tarihi eser ile dedektör ele geçirildi.M.K. gözaltına alınırken, tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Münir Özkul Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Muslera Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 17:56:34. #1.14#

title