Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemi ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 15 parça tarihi eser ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemi ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 15 parça tarihi eser ele geçirildi.

?Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afşin ilçesinin Tanır Mahallesi'nde yaşayan M.K.'nin (57) elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler, M.K.'nin evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada Roma dönemi ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 4 sikke, 1 küpe, 1 üçlü şamdan, 1 haç, ve 8 obje olmak üzere toplam 15 parça tarihi eser ile dedektör ele geçirildi.M.K. gözaltına alınırken, tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç