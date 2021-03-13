Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta şehit kızına doğum günü sürprizi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta şehit kızına doğum günü sürprizi yapıldı

13.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:43
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta şehit kızına doğum günü sürprizi yapıldı

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, şehit Jandarma Astsubay Adil Kozanoğlu'nun 8 yaşına giren kızının doğum günü, sürpriz etkinlikle kutlandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, şehit Jandarma Astsubay Adil Kozanoğlu'nun 8 yaşına giren kızının doğum günü, sürpriz etkinlikle kutlandı.

Türkoğlu Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 20 Mart 2014'teki terör saldırısı sonucu şehit olan Adil Kozanoğlu'nun 8 yaşına giren kızı Belinay için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Kırsal Akçalı Mahallesi'ndeki evinde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Belinay, pastayı annesi Elif, kardeşi Irmak Kozanoğlu ile kesti.

Belinay Kozanoğlu, sürpriz doğum günü karşısında çok mutlu olduğunu belirtti.

Etkinliğe katılanlar, çeşitli hediyeler verdikleri Belinay'ın yeni yaşını kutladı.

Sürpriz doğum günü kutlamasına, Vali Yardımcısı ve Türkoğlu Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile eşi Funda Okumuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ile MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Hakan Kutlu Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta şehit kızına doğum günü sürprizi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 16:43:41. #1.14#
title