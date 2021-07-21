Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kamil Kul (33) yönetimindeki 46 ADM 815 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Eshab-ı Kehf Caddesi'nde Sefa Atalay idaresindeki 44 FA 277 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Erol Efe (19) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki Furkan Burak (6) ve Firdevs Efe (30) ile Dilara (24) ve Elif Su Atalay (1) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastanelere sevk edildi.

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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