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Son dakika haber | Kahramankazan'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kahramankazan'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Son dakika haber: Kahramankazan ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

D-750 Devlet Karayolu ilçe girişinde polis tarafından oluşturulan uygulama noktasındaki denetimlere, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve İlçe Emniyet Müdürü İsmet Yüzügüllü de katıldı.

Kaymakam Parlar, uygulama noktasında durdurulan sürücülerle sohbet ederek emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Denetimlerin emniyet kemeri takma konusunda farkındalık oluşturmak için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı yapıldığını belirten Kaymakam Parlar, emniyet kemeri takmanın yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 oranında azalttığını kaydetti.

Emniyet Müdürü Yüzügüllü de sürücülere üzerinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" yazılı maske hediye etti.

Son dakika haber | Kahramankazan'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Son dakika haber | Kahramankazan'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Son dakika haber | Kahramankazan'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

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AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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