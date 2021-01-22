Son dakika: Kahramankazan Belediyesinde toplu sözleşme
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Son dakika: Kahramankazan Belediyesinde toplu sözleşme

22.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:06

Son dakika gündem haberi... Kahramankazan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle en düşük işçi maaşı 3 bin 533 lira oldu.

Kahramankazan Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle en düşük işçi maaşı 3 bin 533 lira oldu.

Kahramankazan Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında, belediyenin KazanBel Şirketi'nde çalışan 450 işçi için toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Çok Amaçlı Salonundaki imza törenine, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ile belediye çalışanları ve sendika yetkilileri katıldı

Toplu iş sözleşmesi doğrultusunda belediyede çalışan en düşük işçi maaşı aylık 3 bin 533 lira olarak belirlendi. İşçilere maaş artışının yanı sıra sosyal hak ve ödemelerinde de önemli iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda, işçilerin aldığı ikramiye tutarı yıllık 22 ikramiyeye yükseltildi. Doğum, ölüm, yol, öğrenim, yemek, çocuk yardımı gibi diğer ödemeler de artırıldı. Ayrıca maaşlarını her ayın 23'ünde alan işçilerin maaşlarını her ayın ilk haftası alması kararlaştırıldı.

Öte yandan pandemi nedeniyle 6 ay geç imzalanan sözleşme kapsamında, işçilerin bu 6 aylık maaş farklarının da ocak ayı içinde ödenmesi kararlaştırıldı.

İşçiler asgari ücretin üzerinde kendilerine maaş zammı yapan Başkan Oğuz'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'a hizmet için alın teri döken, emek harcayan personelin her zaman yanında oldukları belirterek, Belediyenin kaynaklarını hizmet yoluyla vatandaşa, maaş yoluyla da çalışanlarına vermeye devam edeceğini kaydetti.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız da özellikle son 15 yıldır kamunun işlerinin önemli bir kısmını sayıları 1 milyonu bulan taşeron işçiler tarafından yapılmaya başlandığını belirterek, "Bu arkadaşlarımızın kadroya geçmeleri konusunda Hak-İş olarak büyük bir mücadele ve destek verdik. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri kamunun işini özel sektöre yaptırıyor. Onun için Türkiye'de 1 milyon insanın kadroya geçmesi bir devrimdir aslında." diye konuştu.

Son dakika: Kahramankazan Belediyesinde toplu sözleşme
Son dakika: Kahramankazan Belediyesinde toplu sözleşme
Son dakika: Kahramankazan Belediyesinde toplu sözleşme
Son dakika: Kahramankazan Belediyesinde toplu sözleşme

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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