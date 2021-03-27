Mısır'da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
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Mısır'da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Mısır'da dün yaşanan tren faciasının ardından bugün de başkent Kahire'de 10 katlı bir bina çöktü. Çökme sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi de yaralandı.

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Mısır'da yaşanan ölümlü tren kazasının ardından ülkede bu kez de 10 katlı bir bina çöktü. Yerel medya, başkent Kahire'nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü aktardı.

8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Kahire Valiliği tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaların sürdüğü ve binadaki incelemeler için ekip kurulduğu belirtildi.

İşte olay yerinden fotoğraflar:

Mısır'da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
Mısır'da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
Mısır'da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
Mısır'da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
Mısır'da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
Mısır'da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
Mısır'da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
Mısır'da 10 katlı bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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