Son dakika haber | Kağızman Kaymakamı Çınar, İlçe Devlet Hastanesini inceledi
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Son dakika haber | Kağızman Kaymakamı Çınar, İlçe Devlet Hastanesini inceledi

23.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:30
Son dakika haber | Kağızman Kaymakamı Çınar, İlçe Devlet Hastanesini inceledi

Son dakika haberleri... Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kağızman Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kağızman Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnceleme ve ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çınar, İlçe Devlet Hastanesinde koronavirüs nedeniyle alınan tedbir ve çalışmaların eksiksiz ve titizlikle yerine getirildiğini söyledi.

Çınar, tüm sağlık çalışanlarının Türkiye'de olduğu gibi Kağızman'da da mesai kavramı gözetmeksizin görevlerinin başında fedakarca çalıştığını belirterek, hepsine teşekkür etti.

Sağlık personellerinin vatandaşın her zaman hizmetinde olduğunu anlatan Çınar, vatandaşların da zorunlu haller dışında evde kalarak sağlıkçılara yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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