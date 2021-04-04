Son dakika haber: Kağıt toplayıcısı, iş hanında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kağıt toplayıcısı, iş hanında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta kağıt toplayarak geçimini sağlayan 46 yaşındaki Hüseyin K., uyumak için girdiği iş hanında görevli olan bekçi tarafından ölü olarak bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta kağıt toplayarak geçimini sağlayan 46 yaşındaki Hüseyin K., uyumak için girdiği iş hanında görevli olan bekçi tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokakta kağıt toplayarak geçimini sağlayan 46 yaşındaki Hüseyin K., sabah saatlerinde uyumak için Babadağlılar Çarşısı iş hanına girdi. İş hanında görevli olan bekçi H.K., bir süre seslendikten sonra uyanmadığını fark etti. Hüseyin K'nin hareketsiz yattığını ve uyanmadığını gören görevli bekçi durumu polise ve sağlık ekibine haber verdi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Hüseyin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre darp izine rastlanılmadığı ve kalp krizi ihtimalinin olduğu belirtildi.

Öte yandan, sokakta kağıt toplayarak geçimini sürdürdüğü ve dilsiz olduğu öğrenilirken bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hüseyin K., otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Son dakika haber: Kağıt toplayıcısı, iş hanında ölü bulundu
Son dakika haber: Kağıt toplayıcısı, iş hanında ölü bulundu
Son dakika haber: Kağıt toplayıcısı, iş hanında ölü bulundu
Son dakika haber: Kağıt toplayıcısı, iş hanında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Metin Oktay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kağıt toplayıcısı, iş hanında ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 16:47:20. #1.15#
title