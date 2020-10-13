Son dakika haber... Kadın ve çocuk cinayetlerine klipli tepki
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Son dakika haber... Kadın ve çocuk cinayetlerine klipli tepki

13.10.2020 13:06 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:10
Son dakika haber... Kadın ve çocuk cinayetlerine klipli tepki

Gelen son dakika haberine göre Gaziantepli rap sanatçısı İbrahim Eryiğit, kadın ve çocuk cinayetlerine çektiği kliple tepki gösterdi.

Gaziantepli rap sanatçısı İbrahim Eryiğit, kadın ve çocuk cinayetlerine çektiği kliple tepki gösterdi.

'İnsanlık öldü' adlı klipte cinayetlere dikkat çekmek için hazırlanan mezarın taşlarından birine 'İnsanlık öldü 2020' yazılırken, diğer mezar taşında ise cinayete kurban giden Özgecan Aslan, Ecrin Kurnaz ve Emine Bulut'un fotoğrafı yer aldı. Eryiğit, kadın ve çocuk cinayetinin yanı sıra hayvanlara uygulanan şiddete de atıfta bulundu.

Klip sosyal medyada yoğun ilgi görüyor - GAZİANTEP

Son dakika haber... Kadın ve çocuk cinayetlerine klipli tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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