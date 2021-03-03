Son Dakika | Kadıköy'de kuryelerin ayırdığı minibüsçülerin kavgası kamerada

Son dakika gündem haberi... KADIKÖY'de iki yolcu minibüsü şoförü arasında cadde ortasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

KADIKÖY'de iki yolcu minibüsü şoförü arasında cadde ortasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yoldan geçen motokuryelerin ayırdığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Söğütlüçeşme Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre caddede seyir halindeki iki minibüs sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Minibüslerden inen iki sürücünün tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada yoldan geçen motokuryeler kavgayı görerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında sürücülerden bir tanesi minibüsten kesici alet alarak karşı tarafı tehdit etmeye çalıştı. Vatandaşların da araya girmesi ile kavga daha fazla büyümeden sona erdi. Sürücülerden biri minibüse binerek olay yerinden ayrılırken, yaşanan kavga cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN