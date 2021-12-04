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Son dakika haber... Kadıköy'de 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kadıköy'de 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Kadıköy'de 10 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 10 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Göztepe Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın birinci katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek sağlık ekiplerince muayene edildi.

Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini izlerken birbirilerini sakinleştirmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın çıkan daire kullanılamaz hale gelirken binanın üst katlarının da dumandan etkilendiği görüldü.

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AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

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