KAÇIŞ RAMPASINDAKİ KAZADA ÖLEN KAMYON ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ KONYA'YA GÖTÜRÜLDÜ
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KAÇIŞ RAMPASINDAKİ KAZADA ÖLEN KAMYON ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ KONYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Pozantı ilçesinde fren arızası yapınca girdiği kaçış rampasında beton bariyere çarpan kamyonun şoförü Abdullah Kara'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde fren arızası yapınca girdiği kaçış rampasında beton bariyere çarpan kamyonun şoförü Abdullah Kara'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Aynı kazada ölen Afganistan uyruklu 3 kişinin ise kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Adana- Pozantı Otoyolu Tekir mevkisinde meydana geldi. Abdullah Kara, yönetimindeki 70 DZ 434 plakalı kamyonu fren arızası yapınca otoyoldaki kaçış rampasına girdi. Kara, burada, aracın hızını yavaşlatmak için oluşturulan çakıl havuzuna giremedi. Kamyon, rampanın sonundaki beton bariyere çarptı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, kamyonda sıkışan Abdullah Kara ile yanındaki Afganistan uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 4 kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Abdullah Kara'nın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü. Afganistanlı olduğu belirlenen 3 kişinin kimlik tespit çalışmaları ise sürüyor.

KAÇIŞ RAMPASINDAKİ KAZADA ÖLEN KAMYON ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ KONYA'YA GÖTÜRÜLDÜ
KAÇIŞ RAMPASINDAKİ KAZADA ÖLEN KAMYON ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ KONYA'YA GÖTÜRÜLDÜ
KAÇIŞ RAMPASINDAKİ KAZADA ÖLEN KAMYON ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ KONYA'YA GÖTÜRÜLDÜ
KAÇIŞ RAMPASINDAKİ KAZADA ÖLEN KAMYON ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ KONYA'YA GÖTÜRÜLDÜ
KAÇIŞ RAMPASINDAKİ KAZADA ÖLEN KAMYON ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ KONYA'YA GÖTÜRÜLDÜ
KAÇIŞ RAMPASINDAKİ KAZADA ÖLEN KAMYON ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ KONYA'YA GÖTÜRÜLDÜ
KAÇIŞ RAMPASINDAKİ KAZADA ÖLEN KAMYON ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ KONYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KAÇIŞ RAMPASINDAKİ KAZADA ÖLEN KAMYON ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ KONYA'YA GÖTÜRÜLDÜ - Haberler
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