Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş
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Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş

24.11.2020 09:36 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:17

Antalya'nın Kemer ilçesinde, ormanlık alanda 18 metrelik tünel kazıp kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin tüneldeki hava sirkülasyonunu sağlamak için düzenek oluşturduğu görüldü.

Kemer'e bağlı Beycik Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri, dün saat 10.30 sıralarında bölgeye gitti. Ormanlık alanda kaçak kazı yapan Y.S. (60) ve A.B. (61) yakalandı.

HAVALANDIRMA SİSTEMİ KURMUŞLAR

Şüphelilerin, kaçak kazı için 18 metrelik tünel kazdıkları, burayı havalandırmak için de fan ve hortumlu sistem kurdukları belirlendi. 2 borunun olduğu kuyuda bir boru, içerideki havayı dışarı verirken diğerinin ise kuyunun içine temiz hava vermekte kullanıldığı anlaşıldı.

Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş

MUMLA AYDINLATMIŞLAR

Şüphelilerin içeride ise aydınlatmayı mum ile yaptıkları tespit edildi. Kaçak kazıda kullanılmak üzere kazma ve kürek, matkap ucu ve gaz maskesi de ele geçirildi.

Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan Y.S. ve A.B. Tekirova Jandarma Karakolu'na götürüldü. İfadeleri alınan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş
Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş
Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş
Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş
Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN

Haber Yorumları (1)
NADAR: Ülkede her şey serbest sadece maske takmayana ceza var algısı oluşmaya başladı.
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