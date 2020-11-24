Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş

Antalya'nın Kemer ilçesinde, ormanlık alanda 18 metrelik tünel kazıp kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin tüneldeki hava sirkülasyonunu sağlamak için düzenek oluşturduğu görüldü.

Kemer'e bağlı Beycik Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri, dün saat 10.30 sıralarında bölgeye gitti. Ormanlık alanda kaçak kazı yapan Y.S. (60) ve A.B. (61) yakalandı.

HAVALANDIRMA SİSTEMİ KURMUŞLAR

Şüphelilerin, kaçak kazı için 18 metrelik tünel kazdıkları, burayı havalandırmak için de fan ve hortumlu sistem kurdukları belirlendi. 2 borunun olduğu kuyuda bir boru, içerideki havayı dışarı verirken diğerinin ise kuyunun içine temiz hava vermekte kullanıldığı anlaşıldı.

MUMLA AYDINLATMIŞLAR

Şüphelilerin içeride ise aydınlatmayı mum ile yaptıkları tespit edildi. Kaçak kazıda kullanılmak üzere kazma ve kürek, matkap ucu ve gaz maskesi de ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan Y.S. ve A.B. Tekirova Jandarma Karakolu'na götürüldü. İfadeleri alınan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN