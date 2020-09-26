Son dakika haber: Johnson and Johnson'ın koronavirüs aşı deneylerinde olumlu gelişme
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Son dakika haber: Johnson and Johnson'ın koronavirüs aşı deneylerinde olumlu gelişme

26.09.2020 10:24 | Son Güncelleme: 26.09.2020 10:28
Son dakika haber: Johnson and Johnson'ın koronavirüs aşı deneylerinde olumlu gelişme

Son dakika gelişmesine göre Johnson and Johnson ilaç şirketinin üzerinde çalıştığı koronavirüs (Covid-19) aşı adayının faz 1/2a klinik deneylerinde elde edilen sonuçların olumlu olduğu belirtildi.

Johnson and Johnson ilaç şirketinin üzerinde çalıştığı koronavirüs (Covid-19) aşı adayının faz 1/2a klinik deneylerinde elde edilen sonuçların olumlu olduğu belirtildi.

Johnson and Johnson ilaç şirketinin, üzerinde çalıştığı koronavirüs aşı adayının faz 1/2a klinik denemesinden elde edilen ilk sonuçlarda, aşının iyi tolere edildiği ve 800 katılımcının her birine uygulanan bir dozun bile neredeyse tamamında güçlü bir bağışıklık oluşturduğu belirtildi.

Çalışmalarda, 18-55 yaş arası ve 65 yaş ve üstünde yapılan deneylerde aşının güvenliğine ve yan etkilerine bakıldığı belirtildi. Denemelerden elde edilen ilk bulguların, aşının bağışıklık kazandırdığını ve büyük ölçekli denemelere geçmek için yeterince güvenli olduğu ifade edildi.Araştırmacılar, 18-55 yaş arası katılımcıların yüzde 99'unun aşılandıktan 29 gün sonra virüse karşı antikor geliştirdiğini tespit ettiklerini söyledi. Ateş, baş ağrısı, yorgunluk, vücut ağrıları ve enjeksiyon bölgesi ağrısı gibi yan etkilerin çoğunun hafif geçirildiği ve birkaç gün sonra düzeldiği de belirtildi.

Katılımcılardan bazılarına, denemenin bir parçası olarak aşının ikinci dozu yapılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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