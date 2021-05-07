Son dakika haber... Jandarmanın bulduğu ayağı kırık leylek, tedaviye alındı

Son dakika haberler... BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında buldukları sol ayağı kırık leyleği, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne teslim etti.