Son dakika haber... Jandarmanın bulduğu ayağı kırık leylek, tedaviye alındı
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Son dakika haber... Jandarmanın bulduğu ayağı kırık leylek, tedaviye alındı

Son dakika haber... Jandarmanın bulduğu ayağı kırık leylek, tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında buldukları sol ayağı kırık leyleği, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne teslim etti.

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında buldukları sol ayağı kırık leyleği, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne teslim etti.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Çeltikçi ilçesi Kuzköy köyü yakınlarında sol ayağı kırık leylek buldu. Leylek, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Son dakika haber... Jandarmanın bulduğu ayağı kırık leylek, tedaviye alındı
Son dakika haber... Jandarmanın bulduğu ayağı kırık leylek, tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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