Son dakika haber | Jandarma öğrencilere uzaktan trafik eğitimi verdi
Gelen son dakika haberine göre Jandarma öğrencilere uzaktan trafik eğitimi verdi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Jandarma ekipleri EBA yayını üzerinden ortaöğretim öğrencilerine trafik eğitimi verdi.
Jandarma öğrencilere uzaktan trafik eğitimi verdi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Jandarma ekipleri EBA yayını üzerinden ortaöğretim öğrencilerine trafik eğitimi verdi.
Türkoğlu ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri ortaöğretim öğrencilere zoom programı üzerinden EBA yayınına katılarak trafik eğitimi verdi.
Kadıoğlu Ortaöğretim Okulu öğrencilerine trafik kuralları, yaya geçidi, trafik ışık levhaları hakkında bilgi aktarıldı.
Ayrıca öğrencilere korona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı hakkında bilgi verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZİLET ÇOMRUK