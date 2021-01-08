Son dakika haber... Jandarma Genel Komutanlığı 6 bin 869 siteye işlem uyguladı

JANDARMA Genel Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca 2020 yılında toplam 6 bin 869 siteye işlem yapıldığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, 2020 yılında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucunda; 1423 oltalama, 839 fuhuş, 428 müstehcenlik, 19 terör ve 4 bin 160 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 6 bin 869 siteye işlem yapılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı