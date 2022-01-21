Son dakika haber... Jandarma dondurucu soğukta sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
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Son dakika haber... Jandarma dondurucu soğukta sokak hayvanlarını unutmadı

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, Sürgü Mahallesi kontrol noktasında, havaların iyice soğuması ve kar sebebiyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını mamayla besledi.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, Sürgü Mahallesi kontrol noktasında, havaların iyice soğuması ve kar sebebiyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını mamayla besledi.

Son dakika haber... Jandarma dondurucu soğukta sokak hayvanlarını unutmadı

Son dakika haber... Jandarma dondurucu soğukta sokak hayvanlarını unutmadı

Son dakika haber... Jandarma dondurucu soğukta sokak hayvanlarını unutmadı

AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, kar, Güncel, Haber

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