Son dakika haber... Jandarma dondurucu soğukta sokak hayvanlarını unutmadı
AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, Sürgü Mahallesi kontrol noktasında, havaların iyice soğuması ve kar sebebiyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını mamayla besledi.
DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekipleri, Sürgü Mahallesi kontrol noktasında, havaların iyice soğuması ve kar sebebiyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını mamayla besledi.