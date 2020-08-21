Son dakika haber... İzmir'de yürekleri sızlatan olayın görgü tanığı: Sadece yavru köpek değil, insanlık öldü (2) Son dakika gündem haberi... MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDIİzmir'de, akaryakıt istasyonunda yavru köpeğe çarparak ölümüne sebep olan Özkan Ç., hakkında yapılan şikayet üzerine Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI İzmir'de, akaryakıt istasyonunda yavru köpeğe çarparak ölümüne sebep olan Özkan Ç., hakkında yapılan şikayet üzerine Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Özkan Ç., ifadenin ardından savcının talimatıyla gözaltına alındı.DHA muhabirinin ifade vermeye gittiği sırada telefonla görüştüğü Özkan Ç., iddia edildiği gibi köpeği bilerek ezmediğini belirtip, "Minibüs yüksek olduğu için köpeği fark etmedim. Hızlı da değildim. Köpeğin ölmesine ben de üzüldüm" dedi. Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

Kaynak: DHA