Son dakika haber | İzmir'de trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber | İzmir'de trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber | İzmir'de trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İzmir'in Urla ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Urla ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde M.K. yönetimindeki 3-TNS 35 yabancı plakalı otomobile U dönüşü yaptığı sırada, Abdullah A. idaresindeki 35 U 7999 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Abdullah A. ile yolcu konumundaki kardeşi Turgut A. (21) yola savruldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Turgut A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Abdullah A. ise sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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