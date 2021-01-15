Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler
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Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler

15.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:39

İzmir'de koronavirüs sürecinde kapatılmalarına rağmen gizlice müşteri alındığı ve fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3 masaj salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şahısların sokağın başına gözcü koyarak müşterileri içeri aldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan masaj salonlarına müşteri alındığı bilgisine ulaştı.

SOKAK BAŞINA GÖZCÜ YERLEŞTİRMİŞLER

Takip çalışması sonucu masaj salonlarına sokak başlarına gözcüler yerleştirilerek gizlice müşteri alındığı, kadınlara fuhuş yaptırıldığı, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan yabancı uyruklu kadınların da müşterilere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

İÇLERİNDE YABANCI KADINLAR DA VAR

Polis ekiplerince 3 masaj salonuna ve zanlıların ikametlerine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yabancı ve Türk uyruklu çok sayıda kadın olduğu da belirlendi.Operasyonda, 2 bilgisayar, müşteri temininde kullanıldığı düşünülen çok sayıda sim kart, 3 hard disk, 1 tablet, 1 tabanca ve 59 mermi ele geçirildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (1)
EL - AMEDİ: Bunlar da mutlu soncular...
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