Son dakika haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Emniyeti, Fethi Sekin ile Musa Can'ı kliple andı

Son dakika habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü mensuplarının İzmir Adliyesi'ne yönelik hain saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın 4. ölüm yıl dönümleri anısına klip yayınladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü mensuplarının İzmir Adliyesi'ne yönelik hain saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın 4. ölüm yıl dönümleri anısına klip yayınladı.

İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde 5 Ocak 2017'deki bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can, unutulmadı.

İzmir Adliyesi'nde her yıl düzenlenen Fethi Sekin ve Musa Can'ı anma etkinliği bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle düzenlemeyecek olması nedeniyle, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü, hazırladıkları klipleri sosyal medyada yayınladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı klibi, "İzmir Adliyesi'ne yönelik hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can kardeşlerimizi şahadetlerinin 4. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Huzurumuzu, mutluluğumuzu, aldığımız nefesimizi siz şehitlerimize borçluyuz. Bu vatan ve İzmir Adliyesi sizleri unutmadı asla unutmayacak." mesajıyla paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı