Son dakika haber! İZMİR Çıkan tartışmada halasının oğlunu bıçakla öldürdü
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Son dakika haber! İZMİR Çıkan tartışmada halasının oğlunu bıçakla öldürdü

Bir son dakika haberine göre Çıkan tartışmada halasının oğlunu bıçakla öldürdüİZMİR'in Bayındır ilçesinde, Mehmet Emin Ü. (25) tartıştığı, halasının oğlu Ahmet Uğur'u (26) bıçakla öldürdü.

24.07.2020 15:28 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:59

Çıkan tartışmada halasının oğlunu bıçakla öldürdü

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, Mehmet Emin Ü. (25) tartıştığı, halasının oğlu Ahmet Uğur'u (26) bıçakla öldürdü. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bayındır'ın Yeşiova mahallesinde yaşayan Mehmet Emin Ü. ile Çırpı mahallesinde yaşan kendisi gibi tarım işçisi ve bekar olan halasının oğlu Ahmet Uğur arasında, iddiaya göre, dün sat 23.50 sıralarında, telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aslen Şırnaklı olan ikili kırsal Yeşilova Mahallesi, Azman Koyu mevkiinde buluştu. Tartışma burada yeniden alevlenip, kavgaya dönüştü. Kavgada sırasında, Mehmet Emin Ü., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile Uğur'u karnından beş bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar içinde kalan Uğur, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Emin Ü., olay yerine geldiği motosikletine binip, kaçtı. Uğur'un cesedi, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Emin Ü.'nün, bugün saat 00.30 sıralarında, Tire-Torbalı karayolu Eskioba mahallesi Millikuyu mevkiinde olduğunu tespit edip, yakaladı. Suç aleti bıçak ise olay yerine yaklaşık 150 metre mesafedeki bir biber tarlasında toprağa gömülü olarak bulundu. Şüpheli Mehmet Emin Ü.'nün kaçarken bıçağı buraya gömdüğünü anlaşıldı. Kendisini yakalayan jandarmalara verdiği ilk ifadesinde Uğur'u ailesi hakkında dedikodu yaptığı için tartışıp., öldürdüğünü söylediği öğrenilen Mehmet Emin Ü., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haber! İZMİR Çıkan tartışmada halasının oğlunu bıçakla öldürdü

Kaynak: DHA

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